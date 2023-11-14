За словами Калашнікова, росіяни перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи "Шторм Z" та мобілізованих.

Російські окупаційні війська продовжують ведення мʼясних штурмів на Бахмутському напрямку. Для цього ворог не шкодує особового складу.

Про це розповів прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Р. Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу "Еспресо". Водночас він наголосив, що сьогодні російські окупанти намагаються берегти техніку – часто її окопують.

"Втім, є випадки, коли для атак окупанти використовують важку броньовану техніку. Також на Бахмутському напрямку окупанти поповнюють свої підрозділи свіжо мобілізованими", – зауважив він.

За словами Калашнікова, росіяни перекидають на Бахмутський напрямок підрозділи "Шторм Z". Для штрумів ворог застосовує "безпосередньо людський фактор".

"Тобто, зараз ми знову спостерігаємо повтор мʼясних штурмів, які ми бачили раніше. Минулого тижня в напрямку Кліщіївки в складі однієї роти окупанти саме так і намагались атакувати наші позиції. Особовий склад вони просто не шкодують", – резюмував Калашніков.

Війна в Україні: останні новини

На Запорізькому напрямку бійці військової частини 3017 Національної гвардії взяли в полон чотирьох російських окупантів. Ворог намагався повернути втрачені позиції. З документів загарбників зʼясовано, що двоє з них – контрактники.

Тим часом у Міністерстві оборони заявили, що ЗСУ можуть перевести на повне забезпечення вітчизняними товарами. Зокрема, відомство працює над тим, щоб бронежилети, каски, їжа та одяг для військових були вироблені саме в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: