За словами полонених, росіян мобілізують, погрожуючи ув'язненням на 15 років за відмову від участі у так званій "спецоперації".

Бійці військової частини 3017 Національної гвардії на Запорізькому напрямку поповнили обмінний фонд чотирма російськими військовослужбовцями. Такий результат однієї зі спроб противника відновити втрачені позиції.

Як йдеться у повідомленні Нацгвардії, вилучені документи свідчать, що троє загарбників – зі 136-ї окремої мотострілецької бригади, та ще один – з 1430-го мотострілецького полку територіальних військ. Двоє з них - контрактники.

Полонені окупанти намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше року і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації йти на шутрми.

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"Один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, після чого був відправлений на "яму", і що на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення", - йдеться у повідомленні.

За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій "спецоперації" строком від 8 до 15 років позбавлення волі, натомість обіцяють перспективу швидкого збагачення та соціальні гарантії.

Втрати РФ у війні в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти кожного дня зазнають великих втрат як у техніці, так і у живій силі. З 24 лютого 2022 по 13 листопада 2023 року орієнтовні втрати противника склали 312 550 осіб особового складу, знищено 5354 танки, 10079 бойових броньованих машин, 7569 артилерійських систем, 881 РСЗВ, 5634 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 580 засобів ППО.

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