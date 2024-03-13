Повстанці визнають, що цього разу їм навряд чи вдастся досягнути стратегічнох мети, але це можливо у перспективі.

"Марш на Москву" є кінцевою метою російських добровольців, які вже другу добу ведуть бої проти урядових військ на території Курської та Бєлгородської областей Росії. Про це заявив представник "Легіону Свобода Росії" Олексій Барановський в інтерв’ю Newsweek.

За словами бійця, метою добровольчих формувань, які розпочали рейд у прикордонних областях, є "подальше звільнення Росії від Путіна". "Можливо, ми не зможемо цього досягти зараз, але це наша головна місія", – запевнив він.

Барановський визнав, що нинішня операція повстанців була навмисно приурочена до так званих "виборів президента" в Росії, які мають відбутися 15-17 березня.

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"Як громадяни Росії ми вирішили, що також хочемо взяти участь у цих виборах — і це наш спосіб, щоб наш голос був почутий. Ми голосуємо за збройний опір режиму Путіна, за повстання, революцію", — сказав він.

Також, за словами Барановського, ще однією метою рейдів є прагнення активізувати налякану смертю Олексія Навального опозицію всередині самої Росії.

"Ми ведемо анти-опозицію своїм прикладом, показуючи, що вони не самотні, показуючи їм, що є люди, готові боротися, не просто світячи ліхтариками в небо (мова про опозиційний "флешмоб ліхтариків" – УНІАН), а взявши до рук зброю – автоматами, гранатами та бронетехнікою, якої у нас достатньо. І ми закликаємо всіх приєднатися до нас у цій боротьбі проти Путіна", – сказав Барановський і додав, що сьогодні саме озброєні повстанці "є справжньою російською опозицією".

Рейд добровольців на територію РФ

Як писав УНІАН, вранці 12 березня загони російських добровольців, що представляють "Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та "Сибірський батальйон" зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. Почалися бої з урядовими силами.

Повстанці стверджують, що принаймні певний час тримали під контрлем селище Тьоткіно у Курській області та хутір Лозова Рудка у Бєлгородській області.

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