Добровольці попередили мирних жителів про загрозу ударів та закликали евакуюватися.

У четвер, 14 березня, в російському Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Над місто видно стовпи диму.

Як повідомляють місцеві пабліки, в Бєлгороді звучить сигнал повітряної тривоги. Одночасно лунають вибухи. У мережі з'явилися відео, на яких чутно звуки "прильотів".

Разом з тим очевидці публікують кадри, на яких видно стовп диму. Схоже, у місті є влучання.

Напередодні вибухів Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода Росії" попередили місцевих жителів про небезпеку та закликали евакуюватися.

Згодом у мережі з'явилося відео, на якому видно, що у Бєлгороді горить автомобіль. Очевидець за кадром каже, що автівку було знищено під час обстрілу "Градами".

За даними "Бази", поруч з машиною взірвався снаряд. Вона загорілася та злетіла на узбіччя. Постраждало мінімум три людини.

Натомість РДК уточнив, що в обстріляній машині загинув військовий - Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 р. Він проходив службу у військовій частині №31135.

"Ми закликаємо всіх цивільних евакуюватися з міста чи проходити до бомбосховища. Збережіть життя собі та своїм близьким", - зазначили в РДК.

Оновлено об 11:34. За даними "Бази", внаслідок обстрілу Бєлгорода загинуло двоє людей. Одна з автівкок злетіла у кювет. Імен та прізвищ не називають.

Прорив російського кордону - що відомо на зараз

Вранці 12 березня загони російських добровольців із "Легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" зайшли до Курської та Бєлгородської областей. Бійці на певний час змогли взяти під свій контроль селище Теткіно в Курській області та хутір Лозова Рудка в Бєлгородській області.

Свій рейд добровольці пояснили бажанням "взяти участь у виборах" президента РФ, які відбудуться найближчими днями. Також вони анонсують "марш на Москву".

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков вранці 14 березня заявив про атаку на місто. Щонайменше одна людина загинула, а ще кілька дістали поранення.

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