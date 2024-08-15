'Легко увійшли з невеликим опором': воїн ЗСУ розкрив деталі прориву в Курську область

За його словами, мирні росіяни опору не чинять, тому військові їх не чіпають.

Українські бійці легко перетнули кордон з РФ у Курській області в ніч 6 серпня. Опір був мінімальним, тому в той же день ЗСУ вийшли на західну околицю міста Суджа.

Як повідомляє BBC з посиланням на українських військових, які брали участь в операції, силам Києва знадобилося кілька днів, щоб значно розширити прорив. Військовий, який назвався Томашем, щойно повернувся з Курської області. Він з усмішкою зізнався, що це було "круто".

За словами військового, його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для вторгнення через кордон. Напередодні їм наказати прибути в Сумську область. Завдання місії було в таємниці до останнього.

Відео дня

За словами Томаша, українські захисники заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", - розповів військовий.

Крім того, Томаш заявив, що мирні жителі Курської області не чинять опору. Українці їх не чіпають. Він також поділився враженнями від контактів з місцевим населенням.

"Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно або взагалі не ставляться. Також нас обманюють щодо позицій російських військ", – додав він.

Військові, з якими спілкувалося видання, підтверджують, що російські війська справді передислокували сили зі східної лінії фронту, включно з Харківським, Покровським і Торецьким напрямками. Але ніхто з них поки що не повідомляє про уповільнення просування Росії на цих ділянках фронту.

Операція в Курську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи та бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

Вас також можуть зацікавити новини: