Україна приховувала від Заходу плани щодо Курська, поки війська не здійснили напад, - Bloomberg

Напад огорнутий густим туманом війни, який також вплинув на західних партнерів України.

Україна тримала у таємниці від Заходу плани щодо свого вторгнення в Росію, поки її війська не завдали удару.

Як пише Bloomberg з посиланням на жерело у західній розвідці, західні союзники України не знали подробиць її наступу на Курську область, поки він не був у розпалі.

Українці здійснили наземне вторгнення в Росіїю 6 серпня. Напад огорнутий густим туманом війни, який також вплинув на західних партнерів України.

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Інформація надходила через російських офіційних осіб, російських військових блогерів, а також через повідомлення в соціальних мережах, мало з яких можна перевірити незалежно. Українці офіційо робили поодинокі заяви без конкретики. Проте вимальовується картина ретельно спланованої операції великого масштабу.

Україна обмірковувала кілька ідей, включаючи удар по Курську, повідомив неназваний західний чиновник, знайомий з цим планом. Союзники реагували на рейд вже по факту, коли він був у розпалі.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що США попросять Україну дізнатися більше щодо її стратегічних цілей та задумів. Отже, на той момент Україна вже надала США частину інформацію.

Президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що його війська контролюють 74 населених пункти в регіоні, а головком ЗСУ Олексадр Сирський оголосив, що Україна утримує близько понад 600 квадратних км території.

Тим часом губернатор Бєлгородської області РФ, що межує з Курськом та Україною, оголосив надзвичайний стан.

Союзники України по НАТО переважно не висловлювали оцінку атаки, за винятком того, що Європейська комісія заявила минулого тижня, що Україна має "законне право" діяти на російській території.

Україна дуже зацікавлена ​​в тому, щоб відображати свої дії в Курську - і прийняття рішень в інших місцях на полі бою - як незалежні від своїх західних спонсорів. Президент Володимир Путін стверджував у понеділок, що атака була "західною".

"Ворог за допомогою своїх західних господарів - виконує їхню вказівку, і Захід веде проти нас війну, використовуючи українців", - сказав диктатор.

Це знайома лінія - Путін і його союзники давно прагнули зобразити підтримку України як маріонеткову. Західні країни кажуть, що, хоч і надають підтримку, Україна веде війну самостійно.

Операція в Курську - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 та 14 серпня ЗСУ просунулися у Курській області РФ. Українці мали значні територіальні успіхи поблизу низки населених пунктів. Водночас росіяни риють окопи та бояться, що ЗСУ розширять прорив.

У середу, 13 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебувають уже 74 населені пункти Курської області.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що ефективність рішення ЗСУ зайти в Курську область очевидна. За його словами, глобальний сенс цієї операції – "показати неспроможність Росії з військової точки зору, з точки зору готовності швидко реагувати на кризові ситуації, з точки зору контролю над внутрішнім простором".

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