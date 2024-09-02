Україна контролює частину територій Курської області.

Військова операція України на території Російської Федерації триває, вночі аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

У Telegram-каналі українського проєкту зазначається, що українським Силам Оборони вдалося закінчити зачистку по лінії Мала Локня-Погребки. Як відомо, обидва населених пункти знаходяться в Суджанському районі Курської області.

Водночас російські окупаційні війська окупували українську Долинівку, а також просунулися біля Макіївки та в Торецьку. У Генеральному штабі Збройних сил України цю інформацію не підтверджували.

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Бої в Курській області

Нагадаємо, 27 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські окупанти перекинули на захист цього регіону близько 30 тисяч солдатів.

Днями він повідомляв про просування українських сил на Курщині. За його словами, наступ Сил оборони триває. Тим часом російські війська тиснуть на Покровському напрямку, там зберігається складна ситуація.

В оперативно-тактичному угрупованні "Сіверськ" кажуть, що російські війська активно застосовують КАБи та ударні дрони проти населених пунктів Курської області, де наразі перебувають українці.

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