Бої тривали у районах низки населених пунктів, зазначили у Генштабі армії України.

На Краматорському і Бахмутському напрямках тривають бої, на Харківському та Слов'янському напрямках Збройні сили України відбили два штурми.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Так, на Харківському напрямку ворог обороняється на раніше захоплених рубежах. Окупанти застосовували танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Руські Тишки, Циркуни, Кутузівка, Базаліївка, Пришиб, Шевелівка та Протопопівка. Російські загарбники вели штурмові дії поблизу Соснівки, успіху не мали й відійшли. Окремо вони завдали авіаційного удару в районі Харкова.

Крім того, на Слов’янському напрямку противник намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Дібровного, Долини та Адамівки. Ворожі штурмові дії в районі Краснопілля українські воїни успішно відбили.

При цьому, на Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на взятті під контроль дороги Бахмут - Лисичанськ та спробах оволодіти населеним пунктом Білогорівка.

"На Краматорському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Кривої Луки й Серебрянки. Завдав ракетно-авіаційного удару поблизу Сіверська. Тривають бої в районі Білогорівки", - йдеться у зведенні.

"На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кодема, Покровське, Зайцеве, Залізне та Новоселівка. За підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Спірне та Вершина, бої тривають", - сказано у зведенні.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення на українську територію. Пізніше супротивник пішов у наступ на частині Донбасу. Ворогам вдалося взяти під контроль низку українських населених пунктів.

Українські воїни давали гідну відсіч супротивникам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 5 липня в нашій країні вже ліквідували близько 36 350 ворогів.

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