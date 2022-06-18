Українські війська розгромили підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку Росії: ті покинули район боїв.

На Сході України російські загарбники ведуть наступальні дії на декількох напрямках і продовжують артилерійські атаки позицій Сил оборони, а також цивільних об'єктів. Ворог продовжує штурмові дії у Сєверодонецьку, але успіху не має.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 червня 2022.

За інформацією українських військових, на Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі неподалік Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Воронового. Тривають бої за Сєверодонецьк. З метою покращення тактичного положення підрозділи противника намагалися вести штурмові дії за межами міста, але успіху не мали.

На Бахмутському напрямку, окрім позицій ЗСУ, ворог обстрілював з артилерії різних калібрів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Золоте, Спірне, Берестове, Соледар, Клинове і Троїцьке.

"Неподалік Гірського, Берестового та Кодеми українські захисники завдали ворогу втрат. Окупанти змушені були відійти", - зазначили у Генштабі.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснили обстріли цивільної інфраструктури зі ствольної та реактивної артилерії в районах Кам’янки, Авдіївки, Опитного, Володимирівки, Новосілки та Щербаків.

"У результаті вогневого ураження Силами оборони України підрозділи 11-го окремого мотострілецького полку 1-го армійського корпусу зазнали значних втрат та були виведені з району ведення бойових дій для відновлення боєздатності", - повідомили у Генштабі.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в живій силі і техніці. За інформацією Генштабу, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили як мінімум 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

2 червня 2022 року Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 тис.

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