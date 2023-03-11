Місто-фортеця знаходиться під постійними обстрілами.

Українські військові, які тримають оборону Бахмута, показали рідкісні кадри евакуації поранених побратимів з поля бою. Їх не зупиняють постійні обстріли та погодні умови.

Бійці 205 батальйону територіальної оборони показали, як вони по коліно в багнюці проводять евакуацію. При цьому росіяни постійно обстрілюють місто-фортецю, яке майже стерте з лиця землі.

"По коліно в багнюці, набираючи повні берці води, майже бігом, в повному спорядженні – під постійними обстрілами - так відбуваються евакуації поранених з поля бою на Бахмутському напрямку", – йдеться у коментарі до відео.

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Бої за Бахмут - що відомо

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що українські військові в Бахмуті вже знищили основне боєздатне угруповання РФ, що дозволило захисникам України підготуватися до контрнаступу.

У свою чергу Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни вчинили ряд невдалих спроб штурму Бахмута, що призвело до великих втрат серед загарбників.

Генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що сили і ресурси, які залучені для оборона, не дають окупантам реалізувати свій задум і змушують їх відмовитися від просування вперед.

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