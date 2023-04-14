На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру.

Спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що ситуація у Бахмуті - динамічна, казати про відсотки захопленої окупантами території поки важко.

Як зазначив Череватий в ефірі телемарафону, головне завдання ворога наразі - ввести українські ЗМІ у ці розмови. У цьому контексті він нагадав про "байку" пропагандистів Кремля про нібито оточення українського угрупування в місті.

"Вчора заявили, що вони майже нібито оточили і дороги знову контролюють, хоча місяць тому вони вже це заявляли. Правда така: ідуть жорстокі, в тому числі вуличні, бої. Головна роль - зточування, обескровлення противника. Це робиться, щоб максимально вибити його наступальний потенціал і виграти час для військово-політичного керівництва для підготовки наших військ (до контрнаступу), - подіоився Череватий.

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Також він підтвердив, що в Бахмуті зафіксовано десатні-штурмові війська РФ. "Росіяни змушені використовувати регулярні війська, бо ("вагнерівці") не справляються, - пояснив Череватий.

Спікер Східного командування ЗСУ додав, що якщо "вагнерівці" не зможуть замінити особовий склад, "то безславна історія цього терористичного угрупування закінчиться на Бахмуті".

Ситуація в Бахмуті - останні новини

Ворог вже дев'ять місяців штурмує місто, з лютого Росія посилила свій тиск на східну лінію фронту. Згідно з новими даними Генштабу, ворог також намагається просунутися в Мар'їнці.

За словами бійця ЗСУ, який боронить місто-фортецю, ця ніч майже була спокійна через погодні умови - противнику не вдалось наводити артилерію аеророзвідкою. Водночас у окупантів з'явились нові проблеми.

На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ.

За словами експерта Олександра Коваленка, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто - до 16 квітня.

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