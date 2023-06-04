Експерти відзначили, що самовільність головного "вагнерівця" несе загрозу для Путіна.

Ватажок приватної військової кампаніїр"Вагнера" Євген Пригожин погрожує самовільно відправити найманців до Бєлгородської області РФ. Одна з причин такого рішення-спроба відправити "вагнерівців", що ще залишилися, в спокійний регіон.

Аналітики Інституту вивчення війни відзначили, що Пригожин вхопився за загальне невдоволення росіян безпекою на кордоні з Бєлгородською областю, щоб пригрозити, що сили групи Вагнера можуть діяти на території Росії без схвалення російського військового командування. Він заявив, що "вагнерівці" не чекатимуть запрошення або дозволу Міноборони для захисту Бєлгородської області, якщо Міноборони нічого не зробить для безпеки регіону. Пригожин виправдав свою загрозу непокори, заявивши, що "Вагне" прагне захистити російський народ, маючи на увазі, що Вагнер візьме на себе роль захисника кордону, яку вже має займати МО.

Погрози Пригожина засновані на скаргах інших видатних діячів інформаційного простору на те, що російська влада недостатньо зробила для захисту прикордонних територій від наслідків війни, і відображають нинішню втрату Пригожиним інформаційної ініціативи.

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Крім того, погрози головного "вагнерівця" також вказують на те, що він може прагнути, щоб сили Вагнера взяли на себе основну або виключну відповідальність за вісь на українському театрі військових дій тепер, коли сили Вагнера відмовилися від цієї ролі в районі Бахмута. Пригожин може розглядати Бєлгородсько-український кордон як лінію фронту, яку досить легко захищати, оскільки рейди в Росію досі відбувалися у вкрай обмежених масштабах.

Розміщення сил Вагнера на кордоні з Бєлгородом дозволило б Пригожину зберегти свою позицію командувача передовими силами без виснажливих вимог проведення лобових атак в стилі живої хвилі проти сильно укріпленого українського міста.

"Викликає подив явна загроза Пригожина провести військові дії, нехай навіть оборонні, на території Росії без дозволу Міноборони Росії, якщо це не що інше, як яскрава риторика. Це означає, що Пригожин вважає себе здатним використовувати вірні йому великі збройні сили на свій розсуд і поза контролем реальних російських збройних сил. Президент Росії Володимир Путін повинен був би мати величезну впевненість в особистій лояльності Пригожина до себе, щоб відчувати себе комфортно в такій ситуації", - вказали експерти.

Заява Пригожина про перехід на Бэлгород - що відомо

Вже кілька днів партизани Легіону "Свобода Росії" і "російського добровольчого корпусу" ведуть бої з російськими силовиками в Білгородській області. У свою чергу Міноборони РФ направило в область команду спецназу.

Водночас ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який відомий критикою на адресу Міноборони Росії, попередив, що готовий ввести в Білгородську область найманців, щоб припинити "свавілля по захопленню територій Росії".

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