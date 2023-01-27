В результаті точного удару окупанти зазнали втрат.

Українські захисники продовжують кришити російських окупантів на Бахмутському напрямку. Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою дрона-камікадзе передали росіянам полум'яний привіт.

Зазначається, що українським військовим вдалося знищити одну з вогневих позицій ворога.

"Ми завжди знайдемо спосіб доставки! Під час виконання завдання на Бахмутському напрямку оператори ССО України виявили вогневу позицію ворога. Запустивши дрон-камікадзе, оператори доставили полум'яний Привіт окупанту", - йдеться у повідомленні командування ССО.

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В результаті точного скидання снаряда "мінуснулись" два російських загарбника.

Бої за Бахмут - що відомо

Війська РФ намагаються захопити Бахмут на Донеччині з літа 2022 року, але бійці Збройних сил України героїчно утримують свої позиції у цьому місті-фортеці.

Місцева влада повідомила, що більше 80% житлового фонду в Бахмуті пошкоджено в ході постійних обстрілів росіян. При цьому в населеному пункті залишаються близько 9 тисяч мирних жителів, які живуть в підвалах і укриттях без води, тепла і світла.

За словами представника східного угруповання військ Сергія Череватого, на Бахмутському напрямку, Авдіївському та Вугледарському напрямках окупанти постійно вдаються до штурмів.

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