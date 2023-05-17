Через провокацію загарбників загинув один боєць.

Захоплення російських позицій на Бахмутському напрямку хоч і проходить ефективно, втім, окупанти міцно тримаються за свої укріплення, розповів в ефірі телемарафону заступник командира тактичного підрозділу ССО "Грім" Андрій ("Дід").

Боєць констатував, що у самому місті "вагнерівці" щодня мають невеликі тактичні успіхи. Проте й Збройні сили України просунулися достатньо далеко на околицях населеного пункту. "На наш подив, атака (ЗСУ - ред.) була дуже ефективна. Першого ж дня ми просунулись на два кілометри і потім щодня просувались далі й далі. На сьогодні, якщо дивитись від крайньої позиції, де ми перебуваємо, і до останніх вулиць Бахмута, де є наші військові, то до двох кілометрів плюс-мінус", - розповів військовослужбовець.

Але, додав він, треба визнати, що рашисти підганяють все нові й нові частини, які будуть іти на підкріплення. Серед них є доволі професійні військові. Під час розчищення територій одна з груп загарбників вдалась до провокації, унаслідок якої загинув один боєць з підрозділу Андрія.

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"Була невелика посадка, проріджена з двох боків снарядами, мінами. Вони (росіяни - рд.) засіли у невеликому окопі під коренями, і коли наша штурмова група пішла розчищати посадку, вони підпустили на кілька метрів. Коли наші почали закидати окопи гранатами, ті втекли під коріння дерев. Потім вони ж викликали вогонь на себе, наші хлопці закидали їх мінами. Недовзі вони вийшли з окопа і відкрили прицільний вогонь. І вони трималися у тій ямі два дні", - поділився захисник.

Андрій констатував, що ворог доволі жорстко чіпляється за свої позиції. "Росіяни зробили собі багато укріплень, їм є де сховатися, де перечекати наші обстріли. Під Бахмутом вони тримаються достатньо добре", - зазначив боєць.

Бої за Бахмут - головне на сьогодні

Бахмут, а також Мар'їнка залишаються епіцентрами найінтенсивніших боїв.

Протягом кількох днів ЗСУ звільнили від російських окупантів на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів, поділилась напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На тлі успішної контратаки ЗСУ російське командування стягує до Бахмута нові сили і цим зменшує власні шанси відбити контрнаступ ЗСУ, зауважив Інститут вивчення війни.

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