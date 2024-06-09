На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців.

Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку, він здійснив вже 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, з початку доби відбулося вже 39 бойових зіткнень. Російські загарбники здійснили 558 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Також ворожі війська завдали ракетного удару, сім авіаударів із застосуванням 11 керованих авіабомб і задіяли вже 35 дронів-камікадзе.

"На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів в районах Вовчанська та Липців. Втрат позицій не допущено", - зауважили у Генштабі.

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На Куп’янському напрямку тривають шість штурмових дій у районах Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.

"На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення в районі Тернів відбито. На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Виїмки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Краматорському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення в районах Іванівського та Кліщіївки. Одну ворожу атаку відбито, три триває.

"Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку. Ворог вже здійснив 14 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій в районах Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. З них шість - іще триває. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки", - наголошується у дописі.

Також зазначається, що напередодні окупанти втратили тут понад 450 осіб вбитими та пораненими, п’ять бойових броньованих машин, сім артилерійських систем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога.

"На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися в районі Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони", - зауважили у Генштабі.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби ворог втратив тут 38 осіб, з них 13 - безповоротні. Знищено два танки, одну одиницю спецтехніки, три ББМ, артсистему, наземний дрон та два автомобілі. Пошкоджено три танки, шість ББМ, чотири артсистеми та п’ять одиниць автомобільної техніки.

"На Оріхівському напрямку ворог зазнав невдачі під час штурму наших позицій в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок. На решті напрямків активних наступальних дій ворога не відбувалося", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 9 червня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, говорячи про Східний операційний район, зауважив, що Покровський напрямок наразі залишається одним з найгарячіших на всій лінії бойового зіткнення.

За його словами, за минулий тиждень там відбулося понад 220 бойових зіткнень з російськими окупантами.

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