Протягом доби втрати ворога в районі Кринок склали до 50 людей.

Російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області. Окупанти все ще вдаються до м'ясних штурмів.

"На лівому березі ворог не припиняє спроб штурмувати наші підрозділи, і вибити їх із займаних позицій, але нам вдається закріплюватися і працювати над розширенням плацдарму. І навіть один штурм, який ворог спромагається провести протягом доби, відбивати теж досить складно. Показові втрати ворога – до 50 окупантів тільки під Кринками за минулу добу. Це означає, що ворог продовжу саме м'ясні штурми, маючи перевагу в людській силі, вони не використовують бронетехніку", – розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона також додала, що крім штурмів, РФ продовжує тероризувати цивільне населення Херсонщини артобстрілами та ударними дронами.

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"Ворог не припиняє обстрілів. Паузи між обстрілами стають дуже короткі, ворог продовжує тиснути на населення прибережних населених пунктів. Правий берег потерпає від артобстрілів та ударів дронами. Продовжуючи обстрілювати населені пункти, ворог тримає орієнтир на житлову та соціальну інфраструктуру, це навчальні, лікувальні заклади", – пояснила Гуменюк.

Сили оборони продовжують втримувати плацдарм на лівобережжі Херсонщини

Бої за Кринки - останні новини

ЗСУ не лише утримують позиції в Кринках, а й просуваються вперед, до сусіднього поселення Козачі Лагері.

Крім того, днями стало відомо, що Росія ввела в Кринках командирське ембарго на бронетехніку. Тому групи ворога змушені штурмувати українські позиції пішки.

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