Через російський літакопад, окупанти зараз обмежені у використанні керованих авіабомб.

В Кринках окупанти намагалися пішки дістатися до позицій Сил оборони, оскільки в них заборона на використання бронетехніки.

Про це сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона зазначила, що лівому березі Дніпра Сили оборони продовжують утримувати плацдарм, проводять бойову роботу з розширення його і закріплення на позиціях.

За її словами, війська РФ вперто продовжують виконувати завдання до так званих виборів президента Росії - намагаються тиснути на наші позиції, проводить штурмові дії. "Але всі ці намагання безрезультатні. Вони продовжують економити бронетехніку. В них діє командирське ембарго, тобто заборона використовувати бронетехніку в штурмових діях", - зазначає Гуменюк.

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При цьому розповіла, що за минулу добу російські окупанти робили чотири спроби "силами до відділення" з різних напрямків в пішому порядку дістатися до українських позицій. "Шляхом стрілецьких боїв намагалися вибивати нас звідти", - сказала начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України.

Вона зазначила, що через російський літакопад, тобто втрату великої кількості літаків за останні дні, окупанти зараз обмежені у використанні керованих авіабомб.

Ситуація на лівому березі: останні новини

Українські безпілотники цілодобово контролюють плацдарм на лівобережжі Дніпра, пише Forbes. Зазначається, що морські піхотинці не лише утримують позиції, але й повільно йдуть до Козачих Лагерів.

За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили могли посилили свої атаки на Херсонщині. У Кринках тривають бойові дії.

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