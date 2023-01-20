Українські військові продовжують утримувати позиції.

Українські захисники ведуть жорстокі бої з російськими окупантами в Соледарі. Сили спеціальних операцій показали жорсткі кадри, зняті в місті.

"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій, попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість, щоб якомога більше прорідити ряди противника. Підрозділи Сил спеціальних операцій продовжують роботу на даному напрямку, професійно знищуючи російських окупантів", - йдеться у повідомленні прес-служби ССО

Відзначається, що оприлюднене відео битви в місті знято одним з операторів Сил Спеціальних Операцій. Він полював на росіян у Соледарі з позиції в одній з будівель, поки інші стримували численні атаки окупантів на вулицях міста.

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Бої за Соледар - що відомо

Окупанти не відмовляються від спроб захопити Донецьку область, тому зосередили основні зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

При цьому в Білому домі заявили, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара. Водночас російські пропагандисти вже кілька разів оголошували про взяття міста.

Аналітики ISW відзначили, що росіяни можуть готуватися до вирішального великомасштабного наступу в Луганській області. Водночас Кремль намагається видати бої за Соледар за "перемогу".

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