Названо нові втрати РФ в Україні / фото УНІАН, Олександр Синиця

За минулу добу українські військові знищили 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 30 тис. 850 (+150) осіб ліквідовано,

- танків - 1 тис. 363 (+2) одиниці,

- бойових броньованих машин - 3 тис. 354 (+11),

- артилерійських систем - 661 (+2),

- реактивних систем залпового вогню - 207,

- засобів ППО - 95 (+1),

 - літаків - 210 (+2),

- гелікоптерів - 175,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

- крилатих ракет - 120,

- кораблів/катерів - 13,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 325 (+35),

- спеціальної техніки - 51 (+2).

Стали відомі нові втрати окупаційних військ в Україні / інфорграфіка УНІАН

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і домівки цивільних.

Наші воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 2 червня було ліквідовано приблизно 30 700 ворогів і, зокрема, 1 361 танк.

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