За минулу добу українські військові знищили 150 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 30 тис. 850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1 тис. 363 (+2) одиниці,
- бойових броньованих машин - 3 тис. 354 (+11),
- артилерійських систем - 661 (+2),
- реактивних систем залпового вогню - 207,
- засобів ППО - 95 (+1),
- літаків - 210 (+2),
- гелікоптерів - 175,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),
- крилатих ракет - 120,
- кораблів/катерів - 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 325 (+35),
- спеціальної техніки - 51 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і домівки цивільних.
Наші воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 2 червня було ліквідовано приблизно 30 700 ворогів і, зокрема, 1 361 танк.