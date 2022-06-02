У нашій державі знищено ще кілька танків супротивника, зазначив Генштаб ЗСУ.

За минулу добу українські військові знищили 150 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно становлять:

- особового складу - близько 30 тис. 850 (+150) осіб ліквідовано,

- танків - 1 тис. 363 (+2) одиниці,

- бойових броньованих машин - 3 тис. 354 (+11),

- артилерійських систем - 661 (+2),

- реактивних систем залпового вогню - 207,

- засобів ППО - 95 (+1),

- літаків - 210 (+2),

- гелікоптерів - 175,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 521 (+2),

- крилатих ракет - 120,

- кораблів/катерів - 13,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2 325 (+35),

- спеціальної техніки - 51 (+2).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і домівки цивільних.

Наші воїни давали гідну відсіч окупантам. У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 2 червня було ліквідовано приблизно 30 700 ворогів і, зокрема, 1 361 танк.

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