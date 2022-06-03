Глава Луганської ОВА не вірить, що ворогу вдасться захопити місто у найближчі кілька тижнів.

Українські війська відбили в окупантів 20% території Сєвєродонецька.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що ЗСУ роблять героїчні зусилля, щоб ворог не пройшов.

"Я вже чув багато разів, що Сєвєродонецьк російська армія захопила повністю. Так от хочу сказати, що ні, не захопили повністю. Більше того, якщо раніше була важка ситуація - було десь 70% захопленої території, то вже десь 20% посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке приходить до наших військових, і я розумію, що два тижні... ні, не реально, не візьмуть", - сказав Гайдай.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог продовжує зосереджувати всі зусилля на захопленні Луганської та Донецької області. Веде штурм Сєвєродонецька, має там частковий успіх.

Водночас глава Луганської ОВА Сергій Гайдай показав прибуття додаткових сил до угрупувань ЗСУ у місті.

Ворог намагався наступати у напрямку Лисичанська, Соледара і Бахмута, але був розбитий українськими силами та відкинутий на старі позиції.

Близько 20 БТГ росіяни перекинули на Слов'янський напрямок для відновлення наступу на місто.

Протягом дня противник також намагався захопити лівий берег Сіверського Донця і створити умови для форсування річки.

На Херсонському напрямку ворог перейшов до оборони.

ЗСУ знищили у боях вже 30 950 окупантів і тисячі одиниць російської техніки.

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