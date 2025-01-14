За словами майора, ці групи противника рухаються окремо.

Після того, як росіяни ввели в бій військових КНДР, в Курській області зросла кількість їхніх штурмів. Українські бійці вже набули досвіду, як розрізнити, яка саме група рухається в бік їхніх позицій.

Про це в етері телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 бригади ДШВ, майор Антон Захарчук. За його словами, зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо. Бійці ЗСУ навчилися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій:

"Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження - вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат".

За словами Захарчука, у штурмах, під час яких взяли в полон північнокорейського військового, діяв не змішаний з росіянами загон. Це були виключно північнокорейські воїни, яких зазвичай росіяни застосовують для ведення піших штурмів. При цьому російські військові діють в якості груп закріплень або посилення.

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"Противнику було завдано втрат зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Після бою було проведено детальну розвідку і виявлено одного противника поблизу наших позицій. Відповідно, було прийнято рішення взяти його в полон. Військовий виявився з КНДР, був поранений. Його евакуювали з поля бою та надали медичну допомогу", - додав він.

Солдати КНДР на війні

Як повідомляв УНІАН, втрати північнокорейських солдатів у війні проти України продовжують зростати. За даними розвідки Південної Кореї, вони вже сягають близько трьох тисяч військових.

Днями український президент повідомив, що Сили спецоперацій взяли у полон двох військових з КНДР. В Службі безпеки України розповіли, що обидва полонених дали майже ідентичні свідчення.

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