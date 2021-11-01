На думку колишнього військового, важливим фактором використання безпілотника є психологічний вплив на окупантів.

Перше застосування ударного безпілотника Bayraktar на Донбасі створило психологічний тиск на незаконні збройні формування. Таку думку висловив ветеран АТО, волонтер фонду "Повернись живим" Андрій Римарук.

"Їхні бойові підрозділи деморалізовані. Вони вже чітко розуміють: якщо вони викатують ствольну артилерію, якщо вона буде стріляти, в небі над ними на досить великій висоті може висіти Bayraktar і коригувати вогонь по них. ... Цю подію ми чекали досить довго, починаючи від моменту постачання самих безпілотних ударних комплексів Bayraktar і перших їхніх стрільб під час бригадних навчань на різних полігонах. Ми означили, що ми не боїмося застосовувати цю техніку. Ми означили, що ми її освоїли та вміємо якісно працювати", - цитує Римарука Obozrevatel.

За словами ветерана, через те, що БПЛА працює на великій висоті, окупанти просто не бачать його і не чують. Римарук також згадав про відеодоказ "надточного влучання" ракетою у гармату, з якої вели обстріл по Гранітному.

"Особовий склад окупантів залишився живий, але сама гармата, яка вела вогонь по населеному пункту Гранітне, була повністю знищена. При цьому бойовий літак ЗСУ був над територією, підконтрольною Україні. Він не перетинав лінії розмежування. ... Це психологічна складова, деморалізуючий фактор. Іноді психологічна зброя не менш ефективна, ніж летальна", - зауважив ветеран.

Він також прокоментував можливість використання в майбутньому протиракетних комплексів Javelin українськими військовими. Умови їхнього використання, за словами Римарука, наведені в "частково закритому" договорі про військову допомогу США Україні.

Читайте такожBayraktar вже півроку на бойовому чергуванні й готові атакувати – Наєв"Це є зброя стримування. Ми її можемо використовувати виключно в разі наступу Російської Федерації або в разі перетину лінії розмежування бандформуваннями. Вона буде застосована виключно тоді, коли командування ЗСУ порахує це за потрібне", - сказав ветеран АТО.

При цьому, за його словами, боєприпаси коштують досить дорого, а їх кількість в України невелика.

"Нам треба чітко усвідомлювати, що в нас є не так вже й багато цих боєприпасів і вони є недешевими. Є досить багато типів ракет, які випускаються з БПЛА. Ціна питання коливається від 40 до 80 тисяч доларів", - розповів Римарук.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

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Автор: Віолетта Орлова