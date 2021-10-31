Про це міністр Мевлют Чавушоглу заявив у відповідь на запитання від російських журналістів.

В МЗС Туреччини заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Про це він заявив на саміті лідерів G20, який проходить в Італії, передає видання ABC Gazetesi.

Так, міністр закордонних справ Туреччини зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Після зустрічі Чавушоглу провів прес-конференцію з турецькими та російськими журналістами. Репортер з РФ поставив турецькому міністру питання про використання безпілотників Bayraktar на Донбасі. У відповідь на це Чавушоглу заявив, що літальні апарати, хоч і вироблені в Туреччині, але належать Україні.

"Якщо країна купує його у нас, в іншої країни, ця зброя не може називатися турецькою, російською або українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт. Може бути, вона була вироблена в Туреччині, але вона належить Україні. У цьому не можна звинувачувати Туреччину", - заявив турецький міністр.

Читайте такожПовітряний робот-захисник. Як ударний дрон з Туреччини може змінити хід російсько-української війниПісля цього Чавушоглу додав, що Туреччина під час боротьби з тероризмом часто стикалася зі зброєю з різних країн, проте не звинувачувала ці держави в цьому. Для порівняння турецький міністр навів у приклад зброю з РФ і зазначив, що Україна повинна припинити називати безпілотники "турецькими".

"Можливо, вони (Bayraktar) були вироблені в Туреччині, але належать Україні. Туреччину не можна звинувачувати в цьому. Україна повинна припинити використовувати наше ім'я", - заявив турецький міністр.

Безпілотник Bayraktar TB2-довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий тим, що володіє великою тривалістю польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби та 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Читайте такожТурецькі Bayraktar для ВМС України стануть частиною системи стримування агресії РФ на моріТурецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасним програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами та системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 26 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окуповували райони Донбасу. Після того, як Україна застосувала дрони, Росія заборонила ввезення мандаринів з Туреччини, у фруктах нібито "знайшли" пестициди.

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Автор: Поліна Кузенко