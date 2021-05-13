Серед українських військовослужбовців постраждалих немає.

Протягом минулої доби, 12 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів. У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

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Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. Серед українських військовослужбовців постраждалих немає.

На обстріли окупантів військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 13 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

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Автор: Денис Прядко