Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Внаслідок обстрілів на Донбасі двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників - середньої важкості.

Порушення бойовиками домовленостей на Донбасі

На Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували військову техніку окупантів, розміщену з порушенням лінії відведення.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації з питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 7 вересня.

Так, під час моніторингу відведення озброєння місія ОБСЄ зафіксувала поблизу населеного пункту Новоселівка 13 танків T-72, три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) та сім одиниць бойових машин піхоти (БМП-1), які розміщені з порушенням лінії відведення.

Крім того, поблизу житлового району в населеному пункті Дебальцеве виявлено один бронетранспортер типу МТ-ЛБ.

"Зазначені порушення можуть свідчити про підготовку російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до ведення активних бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Водночас, вкотре повідомляється про факти систематичного перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях.

Зокрема, на блок-посту найманців поблизу Нової Мар’ївки не пропустили патруль місії, який рухався на південь до населеного пункту Шевченко, а на блокпосту неподалік населеного пункту Заїченко озброєні члени незаконних збройних формувань не пропустили патруль місії, який рухався на південний захід до Пікузів.

"Факти перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ свідчать про намагання збройних формувань РФ приховати від міжнародних спостерігачів свої порушення та спрямувати їх на дестабілізацію обстановки", - наголошують в українській стороні СЦКК.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі у вівторок, 7 вересня, було поранено українського військовослужбовця.

Вогнепальне поранення боєць дістав внаслідок ворожого вогню.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Автори: Антоніна Доломанжи, Катерина Гірник