В СБУ повідомили про затримання в Харкові колишнього бойовика "ЛНР", який воював проти українських військових на Луганщині.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Як встановили слідчі, затриманий є мешканцем Харкова. У 2015 році він вступив до лав бойовиків і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова". А згодом перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер".
"З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте", - повідомили в СБУ.
Згодом бойовик повернувся до Харкова, працював на тимчасових роботах, і ховався від правоохоронців.
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"Бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях", - йдеться в повідомленні.
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