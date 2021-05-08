Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Протягом минулої доби, 7 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Читайте такожСтало відоме ім'я другого загиблого бійця в районі ООС (фото)Ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля Шумів противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру, мінометів 120 калібру, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл з мінометів 120 калібру.

З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецького та Невельського, а біля Авдіївки – ще й з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новотошківського російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного – ще й з підствольних гранатометів.

У районі Південного окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ»,– йдеться у зведенні.

Станом на 7:00 8 травня штаб зафіксовував два порушення режиму припинення вогню. Поблизу Південного противник вів вогонь з артилерійських установок 122 калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

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Автор: Яна Ставська