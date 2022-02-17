Російські окупаційні війська обстріляли з важкого артилерійського озброєння Станицю Луганську.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.
"З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області. В результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка", - йдеться в повідомленні.
"За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії", - зазначили в ООС.
Також сказано, що пошкодження отримала і комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.
Військовослужбовці операції Об'єднаних сил оперативно евакуювали мирних жителів в укриття.
Зазначимо, в 2019 році Станиця Луганська стала однією з ділянок, звідки відвели військову техніку в результаті домовленостей в Мінську. В даний час там розташовується піший пункт пропуску через лінію розмежування.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє всі ризики й максимально готується до ймовірної ескалації з боку РФ.