Глава держави підкреслив, що українська військові "охороняють кожного громадянина нашої країни дуже відважно".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розуміє всі ризики і максимально готується до ймовірної ескалації з боку РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAРазом" під час свого прямого включення з Маріуполя.

"Це мій особистий обов’язок - дуже прямо, правдиво та чесно говорити зі своїм народом. Тож давайте. Ми розуміємо всі ризики. Головне, щоб ворог бачив в моїх очах впевненість, спокій, тому що за моєю спиною саме ті люди - наші військові - це наша гордість, наша міцність", - наголосив президент.

У цей момент позаду Зеленського у прямому сенсі сиділи військовослужбовці.

Глава держави підкреслив, що українська військові "охороняють кожного громадянина нашої країни дуже відважно".

"І вони будуть це робити й далі та боронити наші кордони. Найголовніше, як ми до цього готові. Ми максимально готуємося, тож дякую і нашим дипломатам", - сказав він.

Зеленський зазначив, що важливо, щоб високий рівень української армії побачили ті, хто "не збирається, а навіть просто думає про те, щоб піти у наступ на незалежну Україну".

Він додав, що сьогодні мав детальну доповідь від правоохоронців та військових щодо того, як країна діятиме у разі ескалації.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні, 16 лютого, вперше відзначають нове державне свято – День єднання.

На загальнонаціональних каналах упродовж дня триває Всеукраїнський телемарафон.