Раніше в ОБСЄ звітували про фіксацію випадків подовження існуючих траншей обабіч лінії зіткнення в Донецькій області.

Російські окупанти продовжують копати траншеї на лінії зіткнення в ООС.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 25 червня.

Спостерігачі помітили земляні роботи бойовиків 13 червня у Луганській області в підконтрольному урядові районі та два подовження існуючих траншей у непідконтрольних урядові районах.

За оцінкою, ці подовження траншей, а також недавні земляні роботи були проведені/викопані в період між 24 січня та 13 червня 2021 року.

Читайте такожБойовики запустили БПЛА на лінію розмежування – штабБезпілотник СММ зафіксував нові земляні роботи протяжністю близько півметра та землерийний інструмент біля існуючої траншеї (за оцінкою, належить ЗСУ) в полі приблизно за 2 км на південно-південний захід від південної околиці Новотошківського (підконтрольний урядові, 53 км на захід від Луганська), що їх не зафіксовано за даними спостереження від 15 травня 2021 року.

У полі приблизно за 700 м на східно-південний схід від вищезазначеного місця й орієнтовно за кілометр на північно-північний захід від Голубівського (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) той же БПЛА зафіксував 22- метрове подовження траншеї з південного заходу на північний схід (не зафіксовано за даними спостереження від 15 травня 2021 року).

У полі приблизно за 2 км далі на південний захід БПЛА зафіксував 37-метрове подовження траншеї (не зафіксовано за даними спостереження від 24 січня 2021 року) з півдня на північ.

За оцінкою, обидва подовження об’єднували існуючі траншеї збройних формувань. Ці подовження траншей були викопані в районах, де відстань між передовими позиціями збройних формувань та передовими позиціями Збройних сил України складає від 150 м до 400 м.

Раніше в ОБСЄ звітували про фіксацію випадків подовження існуючих траншей обабіч лінії зіткнення в Донецькій області, а також у підконтрольному урядові районі Луганської області.

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Автор: Яна Ставська