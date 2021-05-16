За словами українських військових, таким озброєнням користується російська армія, зокрема, його застосовували під час першої та другої чеченських воєн.

У неділю, 16 травня, українська сторона зафіксувала застосування незаконними збройними формуваннями в зоні проведення операції Об'єднаних сил реактивного піхотного вогнемета.

Зокрема, за інформацією прес-центру штабу ООС, окупанти відкрили вогонь термобаричними боєприпасами в напрямку населеного пункту Катеринівка.

"Такий вид зброї дозволяє вести ефективний обстріл на дальність до 600 м, а в місці вибуху - заряд бойової частини підривається, формуючи вогняну хмару об'ємом 120 кубометрів. Такі вогнемети перебувають на озброєнні російської армії та застосовувалися під час першої та другої чеченських воєн, спецоперацій в Дагестані та Інгушетії, а тепер і в Україні", - зазначають українські військові.

Читайте такожСитуація на Донбасі загострилась: 16 ворожих обстрілів за добу, є пораненийЗа їх словами, цей випадок є ще одним черговим свідченням відкритого постачання Росією озброєння та військової техніки на територію ОРДЛО з метою ескалації конфлікту.

"Про всі зафіксовані порушення Мінських домовленостей збройними формуваннями РФ Українська сторона СЦКК оперативно поінформувала СММ ОБСЄ. Вкотре ствердно наголошуємо, що підрозділи Збройних сил України розташовані на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", - додали у прес-центрі штабу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова