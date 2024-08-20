Вони впали за межами населених пунктів.

Поблизу румунського населеного пункту Периправа у повіті Тулча знайшли уламки безпілотного літального апарата.

Як повідомляють в Міністерстві оборони Румунії, вони продовжують шукати фрагментів дронів, які могли впасти на румунському березі Дунаю наприкінці липня, коли російські окупаційні війська атакували цивільні об'єкти та портову інфраструктуру України.

20 серпня фахівці зібрали докази з місця події, яке знаходиться в болотистій місцевості, за межами населених пунктів. Зазначається, що інфраструктура не зазнала руйнувань. В міністерстві додали, що перебувають на зв'язку з союзниками.

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"Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Падіння дронів у Румунії

Як відомо, на територію країни-члена НАТО не вперше залітають російські дрони-камікадзе. Зазвичай у Північноатлантичному Альянсі кажуть, що не вважають це свідомим нападом на країну з боку РФ.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку каже, що військові сили Румунії не можуть бути задіяні у збитті російських дронів під час атак по Україні, оскільки для цього їм доведеться "обстріляти її територію".

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