До жовтня 2014 року він був начальником Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Донецькій області.

До суду пішла справа так званого "міністра юстиції Донецької народної республіки", який брав участь у відкритті "відділу РАЦС" в окупованому російськими загарбниками Маріуполі, йдеться у повідомленні на сторінці Київської міської прокуратури у Facebook.

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрюваний, перебуваючи на посаді так званого "міністра юстиції ДНР", з метою формування у громадян, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області, думки щодо законності органів, створених окупаційною адміністрацією Росії, здійснював публічні виступи щодо створення та порядку роботи так званих "підрозділів юстиції" на окупованих територіях.

Зокрема, такі виступи були здійснені підозрюваним на території тимчасово окупованих населених пунктів Донеччини - м. Маріуполь, м. Волноваха, смт Нікольське та смт Мангуш.

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"Також фейковий міністр брав участь у відкритті "відділу РАЦС" в окупованому Маріуполі, а також у підписанні угоди про співпрацю між "міністерством юстиції ДНР" та міністерством юстиції РФ у травні цього року", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що до жовтня 2014 року чоловік служив начальником Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління МВС України у Донецькій області. Він був звільнений з органів МВС 2 жовтня 2014 року.

Так, наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене. Київською міською прокуратурою до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього представника МВС у здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора в якості так званого "міністра юстиції Донецької народної республіки" (ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Покарання для колаборантів

15 травня у центрі тимчасово окупованого російськими загарбниками Луганська унаслідок вибуху поранень зазнав так званий "тимчасовий виконувач обов'язків очільника МВС" самопроголошеної "ЛНР" Ігор Корнет. Він постраждав унаслідок вибуху в барбершопі.

А в Херсонській області на 15 років за ґрати відправили колаборанта, що здавав окупантам українських патріотів.

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