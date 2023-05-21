Паралельно вони ж створили загони путінської "Юнармії".

У Маріупольському районі колаборанти вирішили відродити радянську піонерію. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, місцеві колаборанти настільки захопилися в змаганні, хто краще вислужиться перед окупантами, що створили дві "конкуруючі" організації – Юнармію (російський аналог гітлерюгенду) і піонерію.

"Мало, що в Ялті (селище під Маріуполем - УНІАН) та Юр’ївці зробили дві роти (!) Юнармії пиніюгенту. Так ще вирішили за власною інициативою на території району відновити піонерію. Без жартів", - написав Андрющенко, опублікувавши відповідне фото.

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Ситуація в Маріуполі - останні новини

20 травня виповнився рівно рік, як українські захисники Маріуполя склали зброю і припинили опір після 86 днів героїчної оборони. В даний час місто являє собою страшну версію СРСР, як розповідають самі жителі.

При цьому в місті зосереджено багато окупаційних військ, оскільки Маріуполь став важливою перевалочною базою для російської армії на цій ділянці фронту. З цієї причини тут часто трапляється бавовна.

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