Зокрема, відзначаються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії.

Логістичні проблеми та активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості Росії.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, повідомляє Міноборони Британії.

"Безперервні українські контратаки змушують Росію використовувати велику кількість військ для захисту своїх шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - сказано в повідомленні.

Крім того, відзначаються проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російської армії.

"Небажання маневрувати на пересіченій місцевості, відсутність контролю в повітрі та обмежені можливості користування мостами заважають Росії ефективно забезпечувати передові підрозділи навіть основними предметами першої необхідності - їжею і пальним", - зазначає британська розвідка.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міноборони України заявили, що у ворога складнощі з провіантом, дозаправкою техніки і в більшості місць дислокації знищена логістика.

Кількість активних боїв і наступальна активність ворога знизилися. Тут дві причини: перша - ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг і не був готовий, що війна триватиме більш як 10 днів, а друга - Збройні Сили України знищили навіть те, що у ворога було для поповнення своїх запасів.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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