Українські захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, поширеному в Telegram.
"Наші мужні захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. І відповідають на кожну атаку, на кожен удар окупантів по наших мирних містах, по наших людях", - наголосив глава держави.
Він також зазначив, що в полон були взяті ще нові російські строковики.
"Серед них є й ті, хто відмовляється повертатись до Росії. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати, на кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що робота по звільненню від окупантів сіл навколо Києва ведеться, але конкретизувати інформацію до завершення відповідних операцій неможливо.