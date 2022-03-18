У полон взяті ще нові російські строковики, серед яких і ті, на кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони живі.

Українські захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму відеозверненні, поширеному в Telegram.

"Наші мужні захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. І відповідають на кожну атаку, на кожен удар окупантів по наших мирних містах, по наших людях", - наголосив глава держави.

Він також зазначив, що в полон були взяті ще нові російські строковики.

"Серед них є й ті, хто відмовляється повертатись до Росії. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати, на кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив, що робота по звільненню від окупантів сіл навколо Києва ведеться, але конкретизувати інформацію до завершення відповідних операцій неможливо.

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