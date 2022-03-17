За словами заступника міністра, серед представників влади на місцях можуть бути зрадники, "сплячі агенти", але не буде такої кількості, як у 2014 році.

У ворога складності з провіантом, дозаправленням техніки й у більшості місць дислокації знищена логістика.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, кількість активних боїв і наступальна активність ворога знизилися. Крім того, повідомила Маляр, у більшості місць дислокації ворога логістика знищена.

Вона додала, що тут дві причини: перша - ворог розраховував на дуже швидкий бліцкриг і не був готовий, що війна триватиме більше ніж 10 днів, а друга - Збройні сили України знищили навіть те, що в них було для поповнення своїх запасів.

"Тому хочуть поповнити особовий склад і матеріальне забезпечення. Вони намагаються закріпитися на тих територіях, які вони тимчасово займають і намагаються впливати на місцеве населення, але українці дуже потужно чинять опір, і їм це не вдається", - наголосила Маляр.

Вона нагадала, що окупанти в тих регіонах, де тимчасово зайняли території, викрадають представників місцевої влади, щоб схилити до співпраці. За її словами, сьогодні вже не повториться ситуація, яка була в 2014 році, коли багато представників місцевої влади, правоохоронних структур і 70% збройних сил в Криму перейшли на сторону ворога.

"Зараз такої картини вже немає. Але все-таки можуть знайтися люди, інтегровані сюди, які весь цей час були "сплячими агентами" або чекали, що ворог сюди прийде, і вони можуть зараз себе проявити. Вони будуть в абсолютній меншості", - заявила Маляр.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку вторгнення Росії в Україну склали близько 14 тис. осіб особового складу.