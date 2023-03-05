Рідні розстріляних сподіваються, що загарбники понесуть покарання за свої жахливі злочини в Бучі.

Журналісти "Суспільного" провели розслідування "Буча: розстріл на Києво-Мироцькій" про вбивство російськими окупантами трьох волонтерів на початку окупації Київщини.

Настя, Сергій і Максим – троє друзів, які 4 березня 2022 року вирушили з-під Києва, щоб завезти корм для собак у притулок у Забуччі та відвідати батьків одного з них. Вони стали жертвами російських військових у Бучі, на вулиці Києво-Мироцькій. Максим загинув від пострілу у голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагались втекти.

Журналісти отримали від анонімного джерела відео з камер спостереження та встановили росіян, причетних до розстрілу волонтерів, і їхнього командира, нагородженого званням "Герой Росії". Зібрані докази журналісти передали слідчим.

Так, у Бучі на Києво-Мироцькій проживали батьки Сергія, тож волонтери вирішили до них заїхати. Свій шлях на авто у містечку Настя знімала на відео. Друзі не знали, що попереду стоять російські окупанти, а перед самим будинком батьків Сергія загарбники вже вбили людину та розстріляли автомобіль.

"Російські військові, яких зафіксувала камера спостереження магазину на Києво-Мироцькій незадовго до вбивства Володимира (сусіда батьків Сергія), Максима, Насті та Сергія, можливо, і не тиснули на гачок", - припустили журналісти. Утім перебування їхньої п'ятірки там може свідчити про їхню причетність до злочину, а також вказувати на підрозділ, військовослужбовці якого за менш ніж півтори години на відрізку однієї вулиці в Бучі вбили 4 людей та поранили ще одного чоловіка.

За допомогою штучного інтелекту журналісти розпізнавали обличчя росіян на відео. І єдиний, хто здавався більш-менш схожим, - це 23-річний Давид Макаренко з Північної Осетії. Він проходив службу у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку з місцем дислокації у селі Черьоха неподалік Пскова.

Журналісти, які назвалися представниками військкомату, зателефонували до матері окупанта Давида, вона - вихователька дитсадка. Жінка підтвердила його службу у 104-му полку.

Згодом представники "Суспільного" зателефонували й до самого Давида, вигадавши іншу легенду. Він каже, що дійсно був у Бучі, але до розстрілу цивільних нібито не причетний. Окупант нібито із сержантом Дармограєм та ще одним, пізніше ліквідованим, пішов іншою вулицею. Усі вони - зі 104-го полку. За його словами, прямо пішли загарбники з 5-ої та 6-ої рот з підполковником Досягаєвим.

Журналісти встановили сержанта Дармограя, він досі служить у ЗС РФ. Другим сержантом, ім'я якого Давид не міг пригадати, ймовірно, був Георгій Бурдулі. Він, як і Давид - уродженець Північної Осетії, житель Підмосков'я. Бурдулі був ліквідований 21 березня 2022 року.

На відео з камер спостереження один з окупантів має набагато краще обмундирування, рацію та бінокль. Розслідувачі одразу припустили, що це - російський офіцер. У мережі вони знайшли кілька десятків фото підполковника Досягаєва, порівняли його із зображеннями на відео. З'ясувалося, що на відео - командир другого батальйону 104-го полку 76-ої дивізії Досягаєв, якого згадував Давид Макаренко.

Про перебування Досягаєва у Бучі свідчать й українські джерела, й спогади тих, з ким він служив. Він - один з тих, хто командував десантниками у Бучі. Йому дали звання "Героя Росії" посмертно, свою смерть він знайшов в Україні у травні 2022-го.

"За свідченням Давида Макаренка, саме Досягаєв вранці 4 березня 2022 року повів 5 й 6 роти 104-го полку до місця на вулиці Києво-Мироцькій. Того місця, з якого прицільно стріляли й вбили чотирьох цивільних людей, які не становили жодної загрози для озброєних військових на БМД", - зазначають журналісти.

У цьому ж розслідуванні було доведено причетність російських військових цього полку до розстрілу родини Чікмарьових та їхніх сусідів у Бучі наступного дня.

Всю отриману інформацію про російських катів журналісти передали слідчим. Рідні розстріляних сподіваються, що загарбники понесуть покарання за свої жахливі злочини в Україні.

Звільнення Бучі

1 квітня 2022 року мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

Після цього стали з'являтися дані про звірства окупантів. Росіяни вбивали й ґвалтували, знущалися і катували людей. На фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей. Ці злочини загарбників стали називати "бучанською різаниною".

Вас також можуть зацікавити новини: