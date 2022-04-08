Дівчина зазначила, що вони ходили до бабусі готувати їсти.

Російські військові в Бучі вбивали жителів на вулиці серед білого дня. Окупантів не зупиняли навіть білі пов'язки на руках.

Про це розповіла мешканка Бучі Тетяна Січкар в ефірі телемарафону UA.

Дівчина розповіла, що її сім'я щодня ходила до бабусі додому готувати їжу, тому що у неї була грубка на дровах. В один із днів вони йшли вулицею з білими пов'язками на руках ще до комендантської години.

"І в якийсь момент дуже гучний постріл поруч. Настільки гучний, що я оглухла на одне вухо. Я йшла за мамою. Я побачила, як куля пройшла у мами ззаду з голови. Я бачила, як вона впала. Ми впали всі. Я розумію, що нас бачили. Бачили, що ми сім'я, але чомусь за ціль обрали маму", - згадує Тетяна.

За її словами, вбивство росіянами її мами стало найважчим випробуванням.

"Я з самого початку війни була в Бучі. Я можу довго розповідати, як нам було важко виживати без світла, без газу, води. Як нам було страшно, коли нас розстрілювали вдень та вночі. Як мені було страшно засипати, тому що постійно літали ракети. Мені було страшно, коли у дворі перебудовувалися колони російських танків. Було страшно, коли росіяни влаштовували обшуки в будинках. Але до цього ми звикли. Ми навіть стали звикати до того, що сусіди щодня розповідали, що десь вбили когось із наших знайомих. Але все це меркне на тлі того, що сталося у мене на очах", – зазначила дівчина.

Крім того, вона звернулася до російських пропагандистів: "Якщо всі події в Бучі - це постановка та фейк, подивіться мені в очі й скажіть: де моя мама?".

Бучанська різанина - що відомо

2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Після цього стала з'являтися інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися і катували людей. На приголомшливих фото з Бучі, які згодом з'явилися в мережі, можна побачити, що окупанти вбивали пов'язаних людей.

У свою чергу Міноборони РФ заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі, заявивши, що тіла викинули на вулиці після того, як всі російські підрозділи пішли з міста.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу з понад 280 тілами мирних жителів з ознаками насильницької смерті. На узбіччях валялися тіла застрелених жінок, які окупанти не встигли спалити.

Станом на 8 квітня у Бучі зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців, з них змогли ідентифікувати 163. При цьому зазначено, що 90% знайдених тіл мають вогнепальні поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: