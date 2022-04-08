За його словами, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців.

У звільненому місті Буча під Києвом встановили особу 163 місцевих жителів, яких вбили російські окупанти - це близько половини знайдених на вулицях тіл.

Про це повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук в інтерв'ю "Голосу Америки".

"На сьогоднішній день, ми змогли ідентифікувати 163 загиблих. Це громадяни нашого міста, які були цинічно вбиті, по-звірячому закатовані росіянами. Ми знаємо їхні прізвища, ім'я, по батькові, де вони проживали, хто вони були – або батьком, або сином, або дружиною, в тій чи іншій родині", - розповів Федорук.

За його словами, до теперішнього часу по місту зібрали близько 320 тіл убитих російськими окупантами бучанців. "Виявили ще два тіла в селі Луб'янка, розстріляних. І шість тіл у селі Здвижівка, Бучанської громади. І кожен день ми знаходимо все нові і нові тіла загиблих, в різних куточках нашого міста – на городах, в паркових зонах, на територіях дитячих майданчиків. Це крім тих, про які вже писали ЗМІ", - уточнив він.

Вбивства в Бучі

Російські війська захопили Бучу майже відразу після початку війни і окупували протягом місяця. Весь цей час в Бучі залишалися майже 4 тис. жителів, включаючи мера - Анатолія Федорука.

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів. Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, які лежать на вулицях Бучі. У деяких пов'язані руки і вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці - після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

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