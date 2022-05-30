У Київській ОВА нагадують, що Буча є символом злочинів російської армії проти людяності.

Міністр Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала місто Буча.

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна відвідала Бучу", - йдеться в повідомленні.

У Київській ОВА нагадують, що Буча є символом злочинів російської армії проти людяності.

"Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури та мародерства росіян - те, що світ ніколи не має забути", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 30 травня, Колонна прибула в Україну. Вона заявила, що відвідує Україну, аби висловити підтримку народу.

Як повідомляв УНІАН, новопризначена голова МЗС Франції підтримала нафтове ембарго для РФ. Як повідомив міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, підтримка України з боку Франції є непохитною.

Звірства росіян у Бучі: довідка УНІАН

Після того, як ввечері 2 квітня Генштаб ЗСУ оголосив про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів, почала з'являться інформація про їхні звірства. Вони вбивали, катували та гвалтували людей.

Правоохоронці виявили братські могили з тілами вбитих мирних мешканців.

Зокрема, станом на початок травня було відомо про понад 400 мешканців Бучі, які були закатовані та розстріляні окупантами. У місті також пошкоджено понад 1 тис. 170 будівель.

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