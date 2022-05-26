Катрін Колонна, яка нещодавно стала міністеркою зовнішніх справ Франції, підтримує нафтове ембарго для Росії.
Як повідомив міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, його французька колега підтримує посилення санкційного тиску на Росію.
"Підтримка України з боку Франції є непохитною. Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на Росію, включаючи нафтове ембарго, та обговорили статус України кандидата в ЄС", - зазначив він.
Кулеба також додав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати колегу в Україні.
Як повідомляв УНІАН, 4 травня був представлений шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, де передбачається ембарго на російську нафту. Угорщина блокує введення ембарго. Будапешт прагне вирішити всі проблеми з поставками перед затвердженням шостого пакету санкцій.
На Всесвітньому економічному форумі в Давосі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до перспективи виходу з тупикової ситуації з Угорщиною про заборону на російську нафту наступного тижня.