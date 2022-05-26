Колонна та Кулеба вперше провели телефонну розмову.

Катрін Колонна, яка нещодавно стала міністеркою зовнішніх справ Франції, підтримує нафтове ембарго для Росії.

Як повідомив міністр закордонник справ України Дмитро Кулеба за підсумками першої телефонної розмови з Катрін Колонною, його французька колега підтримує посилення санкційного тиску на Росію.

"Підтримка України з боку Франції є непохитною. Ми погодилися з необхідністю посилення санкційного тиску на Росію, включаючи нафтове ембарго, та обговорили статус України кандидата в ЄС", - зазначив він.

Кулеба також додав, що з нетерпінням чекає на можливість вітати колегу в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня був представлений шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, де передбачається ембарго на російську нафту. Угорщина блокує введення ембарго. Будапешт прагне вирішити всі проблеми з поставками перед затвердженням шостого пакету санкцій.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте скептично поставився до перспективи виходу з тупикової ситуації з Угорщиною про заборону на російську нафту наступного тижня.

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