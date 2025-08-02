Глава ГУР вважає, що варто думати про те, як жити в нинішніх умовах і чи можливо повернути те, що тимчасово втрачено.

Варіанти сценаріїв Білорусі та Грузії як подальшого розвитку подій для України навряд чи задовольнять українське суспільство. Про це в інтерв'ю "Мосейчук+" сказав Кирило Буданов.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони розглянув кілька потенційних варіантів, у яких Україна може опинитися внаслідок війни з Російською Федерацією.

Перший сценарій - Грузії, коли Україна не отримує стабільної підтримки Заходу, стикається з нестабільністю, повільним повоєнним відновленням, зривом євроінтеграції і знову дрейфує в орбіту Кремля.

Другий сценарій - Ізраїлю. Це перетворення країни на "фортецю" і швидка військова модернізація з сильною і постійною економічною та політичною підтримкою України з боку союзників, але без значної присутності іноземних військ.

Третій сценарій - Південної Кореї. Він не передбачає вступу до НАТО і повернення окупованих територій, але якщо вдається забезпечити присутність військ-союзників на території України і отримати гарантії США, то 80% території може жити, розвиватися і мати певну безпеку для цих територій.

Четвертий сценарій - Білорусь, коли США відмовляються від підтримки, Європа не активізується, а Україна під вимогами Москви перетворюється на васальну державу. У такому разі, Росія виграє війну, Захід розколюється, світовий порядок буде підірвано безповоротно.

"Це сценарії розвитку подій, перш за все, це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарії, варіанти", - сказав Буданов.

Він підкреслив, що питання не в тому, що може статися, а в тому, що ми хочемо для себе отримати:

"Очевидно, що варіанти, як ви сказали, Білорусі та Грузії навряд чи задовольнять українське суспільство. Варіанти "ізраїлізації" або Південної Кореї - вони, мабуть, кращі, але знову ж таки питання дискусійне"

На запитання щодо того, чи вірить він у те, що за результатом нинішніх подій може виникнути новий Гельсінський договір або нова "Ялта", він зазначив:

"У прямому сенсі, думаю, що саме зараз це поки що неможливо. У переносному - на жаль, думаю, що це може статися".

Начальник ГУР зазначив, що питання в тому, хто будуть ці люди, які будуть вирішувати, залишається відкритим.

Він також висловив думку, що краще було б утримувати не такий уже й потужний, як багатьом здавалося, світопорядок, що існував до 2014 року.

"Тому що все почалося тоді. Усі проблеми пішли звідти. І коли російський лідер каже, що треба усунути першопричини, то він має рацію. Тільки він не про те, мабуть, трохи думає. Усі першопричини були там. Усе почалося тоді, коли всі мовчки дивилися на, у принципі, порушення того світопорядку, який існував, і нічого не зробили", - сказав Буданов.

Загроза з боку РФ для НАТО

Як повідомляв раніше УНІАН, докторант Каліфорнійського університету з глобальних конфліктів і співробітництва Спенсер Воррен у коментарі Forbes розповів, що провідні науковці, які вивчають оборонні стратегії Росії та нові програми озброєння, стверджують, що практично неможливо точно визначити, як саме почнеться або розвиватиметься наступне зіткнення Заходу з Кремлем. Також жодних прогнозів немає, чи може воно охопити великі території Європи. Видання зазначає, що деякі європейські військові експерти прогнозують, що триваюча агресія Москви проти України може перерости в глобальний конфлікт.

Також ми писали, що в Євросоюзі розуміють, що в разі російського вторгнення, вони не зможуть швидко залізницею перекинути велику кількість бронетехніки. Однак, аналітики вважають, що в ЄС є ще й проблема з автомобільним транспортом, тому перевезення бронетехніки вантажівками також ненадійний спосіб.

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