Зазначається, що коли справа доходила до каральних економічних заходів проти Росії, міжнародна відповідь була незрілою.

Коли президент США Дональд Трамп вступив на посаду на початку 2025 року, багато хто у Вашингтоні очікував швидкого врегулювання війни в Україні. Про це пише Foreign Affairs.

Зазначається, що під час передвиборчої кампанії він хвалився, що може покласти край конфлікту за 24 години. Хоча мало хто з аналітиків вірив у цю конкретну обіцянку, багато хто міркував про можливі умови і терміни майбутньої угоди.

"Росія набагато слабша економічно, ніж думають багато аналітиків, і жорсткі санкції та експортний контроль все ще можуть паралізувати її військову економіку. Україна бореться розумно і може переломити хід битви за допомогою більшої кількості висококласних безпілотників, систем ППО, ракет великої дальності і боєприпасів. Змінивши стратегію, Україна все ще може виграти війну в найближчому майбутньому - якщо і Європа, і Сполучені Штати вирішать надати їй необхідну допомогу", - сказано в статті.

Відео дня

На думку журналістів, більша частина передчасного оптимізму щодо врегулювання на початку цього року виникла з переважного переконання, що Україна програє і незабаром буде змушена вести переговори через відчай. Трамп підігрівав цю риторику, стверджуючи, що у президента України Володимира Зеленського "не залишилося карт". Це підкріплювалося другим, не менш згубним припущенням про те, що прагнення президента Росії Володимира Путіна до підпорядкування України неможливо стримати.

Видання зазначає, що обидва припущення ґрунтуються на надмірно вузькому прочитанні динаміки поля бою та обмеженому розумінні політичних варіантів, доступних прихильникам України. Незважаючи на значні обмеження на допомогу, яку Європа і Сполучені Штати пропонували за останні три з половиною роки, Україна домоглася вражаючих перемог.

Вони нагадують, що вона спочатку відбила початковий наступ Росії на Київ у березні 2022 року, пізніше повернула собі майже тисячу квадратних кілометрів у Харківській області, а лише кілька тижнів тому Україна потрясла світ, провівши операцію "Павутина". Foreign Affairs пише:

"Найбільш послідовно перешкоджає військовим зусиллям України була не відсутність у Києва людських ресурсів або слабка рішучість порівняно з Путіним, а скоріше недостатнє забезпечення передовими військовими можливостями. Замість того, щоб продовжити війну, надавши Україні занадто велику військову допомогу, іноземні союзники Києва продовжили її, надавши занадто мало і часто зі значними затримками".

Зазначається, що коли справа доходила до каральних економічних заходів проти Росії, міжнародна відповідь також була незрілою. Незважаючи на ці помилки, перемога України - мінімально визначувана як збереження її суверенітету і продовження курсу на членство в НАТО і ЄС - все ще цілком досяжна. На думку аналітиків, для цього потрібен фундаментальний зсув у західній стратегії, який поєднує в собі значне збільшення військової допомоги з більш жорсткими економічними заходами щодо стримування військової економіки РФ.

"Перемога може не прийти швидко, дешево або легко. Але вона все ще можлива і, ймовірно, коштуватиме менше життів і ресурсів, ніж збереження статус-кво. Залишається побачити, чи готовий Захід, особливо Європа, мобілізувати політичну волю, щоб забезпечити це світле майбутнє", - додали там.

Війна в Україні - плани РФ

У новому звіті Інституту з вивчення війни зазначено, що заяви Кремля, зокрема Путіна, розкривають ширші територіальні амбіції РФ в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму і чотирьох областей.

Зазначалося, що Путін нещодавно провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".

Вас також можуть зацікавити новини: