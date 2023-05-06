В СБУ відповіли, чи причетні до підриву пропагандиста.

В СБУ відмовилися підтвердити або спростувати причетність до замаху на російського пропагандиста Захара Прилєпіна, але нагадали, що "бавовна" загрожує всім розпалювачам війни. Такий коментар прес-служба відомства надала УНІАН.

"Офіційно ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати причетність СБУ до тієї чи іншої бавовни, яка трапляється з окупантами та їхніми поплічниками", – заявили у відомстві.

При цьому в СБУ нагадали, що для росіян, які принесли війну на українську землю, "бавовна палала, палає і палатиме".

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"Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", - йдеться в заяві відомства.

Замах на Прилєпіна

У суботу, 6 травня, на території Нижегородської області скоєно замах на пропагандиста Захара Прилєпіна. Його автомобіль підірвали, в результаті чого Прилєпін отримав важкі поранення, а його водій загинув.

Ближче до вечора російські силовики затримали людину, яку оголосили підозрюваним у замаху. Після допиту чоловік зізнався у підриві машини Прилєпіна. При цьому чоловік заявив, що діяв нібито за вказівкою спецслужб України.

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