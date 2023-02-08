Ігор Мангушев свого часу виступав на сцені з нібито "черепом азовця".

Російський терорист Ігор Мангушев помер у лікарні після того, як 4 лютого зазнав поранення в Луганській області.

За даними російських ЗМІ, Мангушев останні дні свого життя провів у комі, а шансів вижити після поранення в голову практично не було. Факт смерті підтвердив товариш Мангушева Акім Апачев.

Мангушеву було 36 років. 4 лютого у мережі з'явилися кадри, на яких рашист лежить непритомний з простріленою головою. Дружина Мангушева вважає, що її чоловіка стратили його ж друзі по військовій службі на тлі якогось конфлікту.

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Хто такий Ігор Мангушев і чим він відомий

Мангушев (позивний "Берег") - російський неонацист, засновник руху "Світла Русь". Він також працював пропагандистом та політтехнологом.

У своїх соцмережах Мангушев регулярно закликав вбивати українських дітей та весь український народ загалом.

Влітку минулого року Мангушев зі сцени проголосив антиукраїнську промову перед однодумцями, тримаючи в руках нібито череп воїна "Азову". Україна зверталася до ООН з приводу цього інциденту.

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