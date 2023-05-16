Очільник ГУР зазначив, що на боці росіян воює дуже мало іноземців.

В Україні воюють до 400 тис. російських військових, у тому числі з приватних військових компаній та Нацгвардії.

Про таку чисельність заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю в програмі "Різні люди". Він зазначив, що Кремль наразі задіяв все, що міг задіяти.

"Угруповання, яке безпосередньо задіяно в нашій державі – це біля 370 тис. воєнного компоненту, трохи більше 20 тис. військ - Національної гвардії. І станом на зараз вже біля 7 тис. в сукупності різних воєнізованих формувань, на кшталт приватних військових компаній, різного роду добровольців", - розповів керівник української розвідки.

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За його словами, на боці росіян воює дуже мало іноземців.

"Вони і не намагались особливо іноземцями воювати. Вони використали в Україні підхід поповнення втрат за рахунок ув’язнених", - пояснив Буданов.

Російські окупанти в Україні

15 травня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк повідомив, що на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зосереджено приблизно 152 тис. особового складу росіян. Він додав, що всі дії окупантів на цих територіях вказують на те, що вони готуються до оборони.

А сьогодні представник ГУ Андрій Юсов заявив, що у росіян немає можливостей, ресурсів і резервів для повторення масштабних наступальних дій, але до оборони вони готувалися весь час. При цьому він зауважив, що у окупантів скрутна ситуація, враховуючи санкції та обмежені можливості російського ВПК.

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