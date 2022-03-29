Сам Вітольд Фокін нині перебуває поза межами України, проте планує незабаром повернутися.

Російська ракета, яку напередодні збили в Дарницькому районі столиці, влучила в приватний сектор. Одним з постраждалих будинків належить колишньому прем'єр-міністру України (1991-1992) Вітольду Фокіну.

Цю інформацію підтвердив сам Фокін у коментарі "Радіо Свобода".

"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", - каже він.

Фокін також висловив переконання, що будинок буде відбудовано.

"Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь - це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", - зазначив колишній прем’єр.

Повідомляється, що від уламків ракети постраждало ще кілька будинків - там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

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