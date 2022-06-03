Голова ОВА підкреслив, що місто й область все ще потерпають від обстрілів окупантів.

Будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку 1 березня потрапила ракета окупантів, відновленню не підлягає.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити у будівлі. Вже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов.

Він підкреслив, що після 100 днів героїчного протистояння третина Харківщини - ще окупована. Українському війську вдалося звільнити 23 населені пункти області.

"Ми маємо навчитися жити в нових умовах і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи ППО тощо", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували єдиний в Україні музей Єсеніна.

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