Будівля Харківської обласної державної адміністрації, в яку 1 березня потрапила ракета окупантів, відновленню не підлягає.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ми просто особовим складом запізнилися на ту нараду, яку ми мали проводити у будівлі. Вже є висновок експертів, що будівля відновленню не підлягає", - розповів Синєгубов.
Він підкреслив, що після 100 днів героїчного протистояння третина Харківщини - ще окупована. Українському війську вдалося звільнити 23 населені пункти області.
"Ми маємо навчитися жити в нових умовах і, звичайно, будувати нові фортифікаційні споруди на кордоні, нові системи ППО тощо", - зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, у Харкові окупанти зруйнували єдиний в Україні музей Єсеніна.