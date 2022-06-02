Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження щодо колабораційної діяльності.

У харківському СІЗО заарештований за згвалтування чоловік агітував співкамерників підтримувати "руській мір".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.

Підозрюваний закликав, щоб, у разі захоплення російськими окупантами міста, співкамерники здійснили втечу та перейшли на бік ворога.

"Встановлено, що заарештований за згвалтування чоловік, перебуваючи у спецустанові, агітував утриманців підтримувати "руській мір" та закликав, у разі захоплення Харкова, втекти з установи та перейти на бік збройних сил Росії чи інших військових формувань", - поінформували в МВС.

В повідомленні сказано, що слідчі Управління Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Лимані на Донеччині викрили сім'ю священника-колаборанта. Чоловік благословляв окупантів, а його дружина зустрічала їх з хлібом-сіллю.

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