У харківському СІЗО заарештований за згвалтування чоловік агітував співкамерників підтримувати "руській мір".
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.
Підозрюваний закликав, щоб, у разі захоплення російськими окупантами міста, співкамерники здійснили втечу та перейшли на бік ворога.
"Встановлено, що заарештований за згвалтування чоловік, перебуваючи у спецустанові, агітував утриманців підтримувати "руській мір" та закликав, у разі захоплення Харкова, втекти з установи та перейти на бік збройних сил Росії чи інших військових формувань", - поінформували в МВС.
В повідомленні сказано, що слідчі Управління Служби безпеки повідомили чоловіку про підозру за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, у Лимані на Донеччині викрили сім'ю священника-колаборанта. Чоловік благословляв окупантів, а його дружина зустрічала їх з хлібом-сіллю.
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